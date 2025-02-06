OpenAI рассматривает 16 штатов для кампусов центров обработки данных в рамках проекта Stargate Трампа

OpenAI заявила в четверг, что рассматривает возможность строительства кампусов центров обработки данных в 16 штатах, которые проявили «реальный интерес» к проекту, связанному с планами президента Дональда Трампа по программе Stargate.
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