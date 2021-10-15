Армения заявила о 6 раненых в Карабахе в результате обстрела со стороны Азербайджана

«Шесть военнослужащих ранены у села Норшен Мартунийского района Арцаха в результате обстрела азербайджанскими военными, двое из них в критическом состоянии», — сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян в своем TwitterШестеро военных Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) ранены в результате обстрела со стороны азербайджанских сил, из них двое находятся в тяжелом состоянии.