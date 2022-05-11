Гинеколог Волкова заявила, что горький шоколад и жгучий перец повышают женское либидо

Снижение сексуального влечения могжет спровоцировать дефицит серотонина, фолиевой кислоты и антиоксидантов, их уровень можно повысить, включив в рацион определенные продукты, сообщила в своем Telegram-канале врач-гинеколог Екатерина Волкова.