Олег Волошин: Европейские «демократии» перенимают опыт диктатур

Европейские «демократии» продолжают бить любые абсурдные антирекорды диктатур. Вот лидер либералов в Европарламенте, представитель партии Макрона требует вызвать на ковер СЕО европейского отделения сети Tik-Tok, чтобы тот дал пояснения по поводу успеха в первом туре президентских выборов в Румынии несистемного оппозиционера.
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