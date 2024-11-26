Олег Волошин: Европейские «демократии» перенимают опыт диктатур

Европейские «демократии» продолжают бить любые абсурдные антирекорды диктатур. Вот лидер либералов в Европарламенте, представитель партии Макрона требует вызвать на ковер СЕО европейского отделения сети Tik-Tok, чтобы тот дал пояснения по поводу успеха в первом туре президентских выборов в Румынии несистемного оппозиционера.