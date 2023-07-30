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Путин про арест Кагарлицкого

Путин про арест Кагарлицкого

Путин про арест КагарлицкогоПрезидент Владимир Путин прокомментировал сравнение 1937 и 2023 года в России в контексте громких арестов.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Сбрасывать их на парашютах к украинцам!
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3 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
без парашютов как то надёжнее......
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3 час.
Евгений Акимов
СССР жил и карал врагов социалистического государства по закону, а, этот по понятиям (правилам), то есть, открыто признал избирательность как уголовного кодекса, так и законов в целом.
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10 мин.

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