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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» назначил Уэса Кларка руководителем скаутских служб клуба. Он работал в штабе «Торонто» вместе с Дубасом

41-летний специалист занял должность вице-президента по подбору игроков и будет подчиняться непосредственно президенту клуба по хоккейным операциям Кайлу Дубасу.

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