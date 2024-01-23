В РЖД объяснили ошибочную высадку пассажиров поезда Томск-Адлер

ФПК извинилась перед ошибочно высаженными пассажирами поезда Томск-Адлер «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) извинилась перед пассажирами поезда Томск-Адлер, которых высадили за 51 километр от нужной станции.
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