Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины

Директор зоопарка Светлана Соколова сообщила в своем telegram-канале, что тренеры в Калининградском зоопарке, после продолжительных тренировок, научили тюленя по кличке Кайус рисовать картины, и сейчас он может держать кисточку.
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