В каких случаях на покупку авто стоит взять потребкредит

При покупке автомобиля с использованием заемных средств нередко встает выбор: потребительский кредит или автозайм? Финансист Лазарь Бадалов считает, что в некоторых ситуациях воспользоваться потребкредитом будет выгоднее, даже несмотря на более высокие ставки.