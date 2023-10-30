В каких случаях на покупку авто стоит взять потребкредит

При покупке автомобиля с использованием заемных средств нередко встает выбор: потребительский кредит или автозайм? Финансист Лазарь Бадалов считает, что в некоторых ситуациях воспользоваться потребкредитом будет выгоднее, даже несмотря на более высокие ставки.
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