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Аргументы и Факты

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Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее городов России

Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее городов России

Специалисты Института генплана Москвы в течение 15 лет представили свыше 20 мастер-планов для разных городов РФ — от Арктики и Дальнего Востока до Северного Кавказа и Крыма, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

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