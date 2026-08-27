Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее городов России

Специалисты Института генплана Москвы в течение 15 лет представили свыше 20 мастер-планов для разных городов РФ — от Арктики и Дальнего Востока до Северного Кавказа и Крыма, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии