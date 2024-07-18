На Алену Водонаеву подали в суд

В этот раз речь идет об «экономических спорах по гражданским правоотношениям». Похоже, что Алена Водонаева недоплатила мастеру маникюра Камилле Амиргазиной и теперь та хочет взыскать с неё 740 000 рублей.
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