ОТЭКО уголек: Мишель Литвак вновь может поднять цены для угольщиков

В Сети появились слухи об очередном возможном увеличении тарифов за перевозку угля группой ОТЭКО Мишеля Литвака, которое происходит на фоне падения цен на рынке угля и переориентации экспортеров на Восток.
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