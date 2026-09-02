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Культуромания

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В Москве представили сериал «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких

В Москве представили сериал «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фантастического сериала «Трудно быть богом», снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких.

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