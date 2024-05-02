Взял деньги у мигранта - в тюрьму или за 30.000 на 15 лет

В печали : Полицаи, что берут деньги с приезжих могут лишиться хорошего дохода. Итак: очередное антикоррупционное дело Огромное количество мигрантов, которые должны проходить серьезные бюрократические процедуры, которые отсеивают «нежелательных» лиц и не позволяют откровенным преступникам получать возможность жить и работать в России, эти процедуры не проходят.