ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского об ударах по российской гражданской авиационной инфраструктуре стали точкой невозврата для поддерживающих Киев государств.
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