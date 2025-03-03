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Не только о футболе

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Победа «Спартака», три команды на вершине РПЛ, умер Бувайсар Сайтиев, СКА проиграл 4-й матч подряд, разгром от «Барсы», поражение «Милана», агент Валиевой выгнал журналистку и другие новости

Победа «Спартака», три команды на вершине РПЛ, умер Бувайсар Сайтиев, СКА проиграл 4-й матч подряд, разгром от «Барсы», поражение «Милана», агент Валиевой выгнал журналистку и другие новости

1. В Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0) благодаря голами Угальде и Солари, Сидорова удалили на 58-й минуте.

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