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Два расставания, свадьба без гостей и 18 лет вместе: история любви актеров Дениса Васильева и Ирины Таранник

Два расставания, свадьба без гостей и 18 лет вместе: история любви актеров Дениса Васильева и Ирины Таранник

В актерской среде многолетние браки — редкое исключение. Денис Васильев и его супруга Ирина Таранник вместе уже 18 лет, еще со времен обучения в театральном институте.

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