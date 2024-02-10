Берем 2 куриные грудки и превращаем их в 10 куриных рулетиков. Еды хватает на 2 дня

Если куриную грудку просто жарить, то ее не хватит семье и на вечер. Гораздо удобнее, экономнее да и просто вкуснее будет приготовить из куриной грудки аппетитные рулеты с сырно-грибной начинкой — еды достаточно будет на два дня.
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