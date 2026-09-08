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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Акатьева: «Я очень люблю фигурное катание, поэтому меня не останавливают никакие проблемы, травмы. Хочется доказать себе, что могу»

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева заявила, что любовь к фигурному катанию мотивирует ее продолжать карьеру.

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