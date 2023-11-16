Фьюри и Усик проведут бой 17 февраля 2024-го

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведет объединительный поединок против обладателя титулов IBO, WBO, IBF и WBA Super Александра Усика 17 февраля 2024 года.
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