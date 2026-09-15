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Татар-информ

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Генич — о срыве трансфера Олейникова в «Рубин»: «У тебя накрывается мечта»

Генич — о срыве трансфера Олейникова в «Рубин»: «У тебя накрывается мечта»

Фото: ФК "Крылья Советов" Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал историю со срывом трансфера полузащитника Ивана Олейникова в «Рубин».

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