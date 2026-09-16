Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Дом, построенный сверху вниз: чем окончился смелый советский строительный эксперимент

В 1959 году в тогдашнем Ленинграде на улице Магнитогорской появился четырёхэтажный панельный дом. Выстроенный в кратчайшие сроки, он стоит и сейчас — под номером 95.

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