Какой избирательный округ является самым активным в стране

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представляет свежую информацию о ходе республиканского конституционного референдума и президентских выборов на избирательных участках в стране и за рубежом, сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии