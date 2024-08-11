Главе СК России представят доклад о результатах расследования уголовного дела в связи с обращением жительницы Ленинградской области

В социальных медиа размещено обращение жительницы Ленинградской области, в котором она выражает несогласие с результатами расследования уголовного дела по факту совершения преступления против половой неприкосновенности в отношении ее несовершеннолетней дочери.
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