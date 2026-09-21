Юрист Арифулин: клевета в социальной сети может повлечь уголовную ответственность

Юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России Антон Арифулин рассказал, что клиенты вправе публично делиться своим мнением о продавце, мастере или клинике на картах, форуме и в социальной сети, однако негативный отзыв должен содержать реальные обстоятельства и не унижать человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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