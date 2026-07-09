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«Бахчешехир» усилился форвардом Дэвидом ДиЛео

Турецкий « Бахчешехир » объявил о подписании американского форварда Дэвида ДиЛео. Минувший сезон баскетболист провел во французском « Ле-Мане ».

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