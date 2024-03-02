Инстасамка отменила тур по России из-за жалоб

Из-за критики общественников, связанной с аморальным содержанием песен и провокационным имиджем, популярная блогерша и певица, известная под псевдонимом Инстасамка, приняла решение отменить свой тур по России.
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