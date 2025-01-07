NVIDIA представила платформу для ускорения разработок физического ИИ Cosmos World Foundation Models

На выставке CES 2025 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представил новую платформу с передовыми генеративными моделями для развития систем физического искусственного интеллекта, включая автономные транспортные средства и роботов.
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