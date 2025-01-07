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NVIDIA представила платформу для ускорения разработок физического ИИ Cosmos World Foundation Models

NVIDIA представила платформу для ускорения разработок физического ИИ Cosmos World Foundation Models

На выставке CES 2025 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представил новую платформу с передовыми генеративными моделями для развития систем физического искусственного интеллекта, включая автономные транспортные средства и роботов.

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