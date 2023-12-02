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Мишустин займет место Главы Центробанка? А кто же тогда будет Премьером?

Мишустин займет место Главы Центробанка? А кто же тогда будет Премьером?

Не за горами выборы президента и после вопроса о том, кто же займет пост Главы государства в 2024 году, вторым по популярности вопросом станет имя Председателя Правительства.

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