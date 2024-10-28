В Хабаровске прошел окружной форум для молодежи с нарушениями слуха «Слушаю сердцем». Это событие стало кульминацией молодежной инклюзивной недели, организованной в рамках национального национального проекта «Образование».
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