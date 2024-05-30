Си Цзиньпин объявил о проведении китайско-арабского саммита в 2026 году

Китай в 2026 году проведет второй китайско-арабский саммит, сообщил 30 мая председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран в пекинской резиденции Дяоюйтай.