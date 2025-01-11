Соцсеть в США перестала поддерживать извращения

Распоряжение убрать гигиенические принадлежности для женщин из мужских туалетов спутила в свои офисы компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила 10 января газета The New York Times.
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