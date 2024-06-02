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Голоса умерших смогут использовать в общественных интересах. Власти готовят новый законопроект

Голоса умерших смогут использовать в общественных интересах. Власти готовят новый законопроект

Записи голосов российских граждан после их смерти можно будет использовать в общественных интересах — даже без согласия их родственниковКак сообщают «Ведомости», данная норма внесена в законопроект «Об охране голоса», разработанный Альянсом в сфере ИИ и Национальной федерацией музыкальной индустрии.

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