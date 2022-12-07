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Томагавк-данк Донована Митчелла, передачи Николы Йокича и Луки Дончича – в десятке лучших моментов дня

Томагавк-данк Донована Митчелла, передачи Николы Йокича и Луки Дончича – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые прошли 6 декабря. Лучшими моментами дня стали томагавк-данк Донована Митчелла («Кливленд») в быстром отрыве, передача из-за спины Николы Йокича («Денвер») и передача не глядя Луки Дончича («Даллас»).

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