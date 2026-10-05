Дети-мигранты толпой налетали на жертв. Возмездие пришло - теперь их точно не отмажут

В подмосковном посёлке Восточный рядом с Балашихой поймали группу подростков-мигрантов, которые нападали на местных сверстников.
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Политическая воля у нашей власти - гнилая! Решения судов в случаях с мигрантами мотивированы не только коррупцией и влиянием диаспор (читай ОПГ), но, по-видимому, прямыми указаниями высших органов! Власть откровенно растоптала интересы коренного народа ради своих прибылей!