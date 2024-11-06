Войска РФ наступают на времевском направлении

Российские вооруженные силы начали активные действия на времевском направлении фронта в Запорожье с востока, сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов .
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