Войска РФ наступают на времевском направлении

Российские вооруженные силы начали активные действия на времевском направлении фронта в Запорожье с востока, сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов .