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Зайон Уильямсон набрал 35 очков при 13 из 17 с игры в матче с «Санз»

Зайон Уильямсон набрал 35 очков при 13 из 17 с игры в матче с «Санз»

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон стал самым результативным игроком матче с «Санз» (128:117). Уильямсон набрал 35 очков при 13 из 17 с игры и 9 из 12 с линии.

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