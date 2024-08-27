Mash: ВСУ в составе около 500 человек пытаются прорваться в Белгородской области

ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области. Подробностями поделился Telegram-канал Mash. По сведениям канала, украинская группировка в составе около 500 человек вступили в бой рядом с Нехотеевкой и МАПП «Шебекино».
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