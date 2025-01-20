Артиллеристы поразили пехоту ВСУ, прятавшуюся в застройке в Запорожской области

Скриншот видео Артиллеристы противотанкового дивизиона 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили склад снарядов военнослужащих ВСУ и украинских националистов, а также группу пехоты боевиков противника, прятавшуюся в заброшенной жилой застройке на ореховском направлении в Запорожской области.