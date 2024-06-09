Предприниматели ЯНАО посетили молодежный экономический форум на ПМЭФ-2024

В последний день ПМЭФ состоялся Международный молодежный экономический форум. Делегация из ЯНАО, в которую вошли предприниматели и представители окружного отделения «Мой бизнес», посетила это событие, сообщили в telegram-канале пресс-службы ямальского центра.
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