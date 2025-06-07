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Минобороны отчиталось о ночных ударах по объектам врага

Минобороны отчиталось о ночных ударах по объектам врага

Ночью ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА. Удары наносились по предприятиям ВПК Украины, цехам сборки ударных БПЛА, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ.

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