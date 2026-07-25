Нидерланды запретили фейерверки на Новый год

Запрет на продажу и запуск бытовой пиротехники на Новый год вступит в силу в Нидерландах 1 августа. Инициатива получила название «Закон о безопасном праздновании Нового года», сообщило правительство страны.
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