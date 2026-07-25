Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

105 подписчиков

Нидерланды запретили фейерверки на Новый год

Нидерланды запретили фейерверки на Новый год

Запрет на продажу и запуск бытовой пиротехники на Новый год вступит в силу в Нидерландах 1 августа. Инициатива получила название «Закон о безопасном праздновании Нового года», сообщило правительство страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии