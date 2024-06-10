Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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По капле вливают отраву нашим детям.. тут уж впору позавидовать Северной Корее.. Занавес должен быть не железный, а бронированный.. Чтобы их мерзость не просачивалась..

По капле вливают отраву нашим детям.. тут уж впору позавидовать Северной Корее.. Занавес должен быть не железный, а бронированный.. Чтобы их мерзость не просачивалась..

Ингвар Коротков С моим молодым соседом -отцом двух сыновей 15 и 10 лет - мы сегодня единодушно решили, что детей надо воспитывать в Северной Корее.

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Комментарии
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Александр Семенов
Если поставить железобетонный занавес, то дети любую чушь &quot;оттуда&quot; будут воспринимать как истину в высшей степени (еще бы, тайные знания!). &quot;Занавес&quot; могут организовать только взрослые, рассказывая детям с малолетства об истории той же самой Англии, о неграх, индусах... Чтобы дети, когда увидят такой фильм, хотя бы сравнивали с тем, что они знают. И в основном это задача не родителей, а учителей, потому что родители, к сожалению, не все знают историю.
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8 час.
КП
Ксения Павлова
Детей надо воспитывать, как в СССР. Всё!
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6 час.
М
ММ
Навоспитывали! Любая тряпка с Запада дефицит и дети-мажоры за ними гонялись! Музыка, шмотки, магнитофоны демонстрировали советским детям превосходство Запада! А стариков с Политбюро это не интересовало! Их интересовали руководители стран встающих на некапиталистический путь развития! И за счет советских детей туда потоком шло оружие, строили инфраструктуру, кормили полмира.
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2 час.

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