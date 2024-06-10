По капле вливают отраву нашим детям.. тут уж впору позавидовать Северной Корее.. Занавес должен быть не железный, а бронированный.. Чтобы их мерзость не просачивалась..

Александр Семенов

Если поставить железобетонный занавес, то дети любую чушь "оттуда" будут воспринимать как истину в высшей степени (еще бы, тайные знания!). "Занавес" могут организовать только взрослые, рассказывая детям с малолетства об истории той же самой Англии, о неграх, индусах... Чтобы дети, когда увидят такой фильм, хотя бы сравнивали с тем, что они знают. И в основном это задача не родителей, а учителей, потому что родители, к сожалению, не все знают историю.