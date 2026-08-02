16 мест, где Земля выглядит как другая планета

Порой взгляд цепляется за фотографию незнакомого уголка Земли, и в голове не укладывается: неужели это реальный кадр, сделанный в наши дни, а не декорации к фантастическому фильму? Природа продолжает преподносить сюрпризы, и эта подборка — наглядное тому подтверждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии