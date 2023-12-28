Украина как место эксперимента

© РИА Новости . Алексей Куденко Олег Ясинский В социальных сетях постсоветского пространства и на русскоязычных ресурсах других стран не прекращаются попытки анализа особости или особенностей Украины, как главного сегодняшнего эпицентра конфликта между коллективным Западом и остальным миром Достаточно очевидно, что с момента саморазрушения СССР всё последующее время постсоветское пространство раскачивалось извне с целью создания в регионе новой постоянной горячей точки.