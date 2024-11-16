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Консервы в петербургских магазинах оказались с червями

Консервы в петербургских магазинах оказались с червями

Глава  «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился в Роспотребнадзор и Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой изъять из продажи консервы из печени минтая, произведенные в Приморском крае.

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