Сан-Стефанский мир или Клубок новых противоречий

Подписание Сан-Стефанского мира Лучше Порта, чем хаос?Продолжим начатый в статье «На пути к Берлинскому конгрессу или Страсти по Болгарии» цикл бесед, посвященных разгоревшимся в германской столице дискуссиям и их предыстории.
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