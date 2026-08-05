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Финансист объяснила, из-за чего можно не получить кредитные каникулы

Финансист объяснила, из-за чего можно не получить кредитные каникулы

Распространенной причиной отказа становится невозможность подтвердить снижение доходов Большинство россиян, обращающихся за кредитными каникулами, не получают одобрения из-за несоблюдения требований закона.

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