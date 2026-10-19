Карельские поисковики выступили в стенах Санкт-Петербургского института истории РАН перед коллегами-историками с рассказом о событиях, произошедших на карельской земле более 80 лет назад, стало для исследователя не просто научным докладом, а «моментом истины» и «исполнением долга».