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Reuters: США призвали партийных лидеров Шри-Ланки оперативнее решить экономический кризис

США призвали лидеров политических партий Шри-Ланки «работать быстро» чтобы преодолеть экономический кризис,  достичь экономической стабильности в стране, устраняя причины недовольства народа Шри-Ланки.

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